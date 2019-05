Caso Palermo, chiesta la retrocessione in serie C Pesante richiesta da parte della procura federale

Come previsto la Procura federale ha chiesto la retrocessione in serie C del Palermo. Inizialmente c'è stata l'ipotesi di una possibile penalizzazione di 15 punti, ma alla fine ha prevalso la "pena massima" nei confronti dei siciliani. Al processo era presente come parte interessata anche il Benevento Calcio, una delle nove società che ne ha chiesto l'esclusione dal campionato di serie B. Il sodalizio rosanero, come noto, è imputato per aver falsificato i bilanci di ben tre stagioni consecutive (dal 2014 al 2017), in modo da ottenere l'iscrizione ai campionati. La sentenza sarà resa nota nei prossimi giorni.