LIVE | Brescia - Benevento 2-2, Insigne pareggia i conti Seguite con noi l'ultima gara della stagione regolare dei giallorossi

45' Termina il primo tempo. Brescia - Benevento 2-2

45' Letizia dalla destra per Armenteros che ci prova di tacco, la palla esce di poco fuori

44' Conclusione ravvicinata di Bisoli che va alle stelle

41' E' una partita molto aperta e ricca di azioni sia da una parte che dall'altra

35' Pareggio del Benevento: Tello recupera palla a centrocampo e serve Insigne al centro, il folletto partenopeo insacca di prima intenzione

32' Grande intervento di Alfonso su conclusione ravvicinata di Buonaiuto

30' Brescia in vantaggio: a gonfiare la rete è Bisoli di testa su assist di Tremolada

29' Cross di Torregrossa per Dessena: la palla va di poco fuori

28' Punizione defilata di Tremolada, Crisetig cerca di deviare di testa ma la palla va pericolosamente in porta: Gori devia in angolo con un grande intervento

26' Ammonito Mateju per simulazione

25' Insidioso lancio di Insigne per Armenteros, ma Alfonso anticipa l'attaccante giallorosso con un bell'intervento

21' Benevento vicino al vantaggio: cross di Letizia per Insigne che ci prova di testa, Alfonso respinge

14' Adesso è una gara aperta: il Benevento prova a fare male al Brescia

9' Pareggio del Benevento: ottimo cross di Vokic dalla sinistra per Armenteros che di testa non lascia scampo ad Alfonso

7' Il Brescia amministra il gioco

3' Brescia già in vantaggio: azione manovrata dei lombardi con Tremolada che serve al centro Torregrossa, Di Chiara prova ad anticiparlo e deposita il pallone nella propria porta

15:02 Inizia la partita

15:00 Diverse celebrazioni per i padroni di casa che festeggiano la promozione in serie A

14:58 Entrano le squadre in campo

E' tutto pronto per la sfida tra Brescia e Benevento, valida per l'ultima giornata del campionato di serie B. Per i padroni di casa sarà il saluto definitivo alla cadetteria dopo la vittoria del campionato. La Strega, invece, è già sicura del quarto posto e cercherà di fare bella figura nell'attesa di conoscere le possibili avversarie dei play off. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Tremolada;Torregrossa, Donnarumma. A disp: Andrenacci, Gastaldello, Ndoj, Spalek, Martinelli, Dell'Oglio, Curcio, Lancini, Cortesi, Morosini, Viviani, Semprini. All.: Corini

BENEVENTO (4-3-1-2): Gori; Letizia, Volta, Antei, Di Chiara; Tello, Crisetig, Buonaiuto; Vokic; Insigne, Armenteros. A disp.: A disp.: Montipò, Zagari, Viola, Improta, Gyamfi, Goddard, Bandinelli, Volpicelli, Caldirola, De Caro, Di Serio, Pastina. All.: Bucchi