Bucchi: "Ora testa ai play off, li giocheremo alla morte" Il tecnico giallorosso: "Abbiamo chiuso bene il campionato contro la prima della classe"

Ecco le dichiarazioni di Bucchi al termine della sfida vinta al Rigamonti contro il Brescia:

"Ieri ho detto che questa sarebbe stata una sfida complicata a causa di qualche indisponibili e anche dei diffidati. Dovevamo crearci degli stimoli affrontando la squadra migliore di questo campionato, cercando anche di confermarci squadra che crea tantissimo. Volevamo migliorare l'aspetto difensivo e non ci siamo riusciti pienamente, ma vincere e chiudere con 60 punti credo che sia importante. Adesso recuperiamo le energie fisiche e mentali, poi quando riprenderemo avremo l'unico obiettivo di giocare i play off alla morte. Dobbiamo dare tutto. Il gol di Armenteros? Ha dei colpi incredibili che sono frutto dell'istinto e la genialità. Deve migliorare nelle cose più semplici, magari quando attacca la profondità perché ha tutti i mezzi per spostare gli equilibri. Lo abbiamo aspettato a lungo perché sapevamo che poteva cambiare in meglio la nostra fase offensiva. Dobbiamo tenere lui e Coda nelle migliori condizioni nei play off".

GARE RECUPERATE - "Ne sono tante nell'ultimo periodo, l'importante è non andare sotto. Noi non soffriamo le partite aperte, ma quelle chiuse. Oggi si sono affrontate due squadre che offrono un calcio molto propositivo e questo può favorire le nostre qualità, ciò che non accade quando troviamo delle avversarie che chiudono gli spazi. Dobbiamo migliorare questo aspetto sfruttando al meglio le nostre caratteristiche".

CICLI - "Abbiamo avuto dei cicli positivi e poi delle pause che ci sono costate caro. Non è mancata la sfortuna, a oggi questa è la classifica che ci meritiamo. Come primo anno vero di rifondazione credo che il percorso sia stato pulito, rimettendo a posto tanti tasselli e ricreando uno spirito di squadra unito da un bel gioco negli ultimi mesi. Adesso dovremmo essere bravi e compatti a giocarci la serie A nei play off".