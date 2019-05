Vokic: "Felice di giocare a Benevento. Vogliamo la serie A" Il commento dello sloveno: "Siamo una grande squadra e adesso aspettiamo i play off"

Prime dichiarazioni in giallorosso per Dejan Vokic che questo pomeriggio è sceso in campo da titolare al Rigamonti di Brescia. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Ottochannel:

"Sono molto contento di questa mia prima partita giocata da titolare. Siamo una grande squadra e adesso aspettiamo i play off, li giocheremo al meglio per cercare di ottenere la promozione in serie A. Sono felice di giocare a Benevento, voglio chiudere al meglio questa stagione. Ilicic? Sì, è un mio idolo".