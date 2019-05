Gori: "Emozione grandissima, che soddisfazione il rigore" L'estremo difensore: "Grazie al mister e ai miei compagni che mi fanno ancora sognare"

E' la giornata di Ghigo Gori. L'estremo difensore giallorosso è tornato tra i titolari e ha parato anche il rigore che ha vietato al Brescia di pareggiare a pochi minuti dalla fine. Ecco le sue dichiarazioni:

"E' stata un'emozione grandissima. Ringrazio il mister per avermi dato questa opportunità. La sfida non è stata facile, ma fortunatamente siamo riusciti a vincere e mi sono anche regalata la soddisfazione del rigore parato. La promozione? C'è ancora da combattere, ci giocheremo i play off fino alla fine. Ringrazio i miei compagni per avermi permesso di continuare a vivere questo sogno. L'entusiasmo è lo stesso di due anni fa, quindi siamo convinti che ce la possiamo giocare. Non sarà facile, ma vogliamo realizzare questo sogno. La Salernitana? Sono molto dispiaciuto per la situazione. Non so come andrà a finire, ma faccio un grandissimo in bocca al lupo ai granata e anche al Venezia".