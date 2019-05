Benevento, ecco i verdetti in serie B In attesa del Palermo, i giallorossi affronteranno in semifinale una tra Pescara e Cittadella

La giornata appena conclusa ha reso noto i verdetti del campionato di serie B. Ad accompagnare il Brescia in serie A è il Lecce. Ai play off vanno Palermo, Benevento, Pescara, Verona, Spezia e Cittadella. Retrocedono Foggia, Padova e Carpi, mentre Venezia e Salernitana si giocheranno la permanenza in categoria attraverso i play out.

Ovviamente tutto potrebbe essere rivoluzionato dal caso Palermo, sia per quanto riguarda la classifica che per le date degli spareggi. Allo stato attuale il Benevento esordirebbe contro una tra Pescara e Cittadella il 22 maggio in trasferta.