Tutti in attesa. Il Benevento riprende mercoledì Domani ripresa per i cosiddetti "infortunati" che devono fare lavori specifici

In attesa. Il futuro può essere già scritto o, chissà, tutto da riscrivere. Bella incognita. In teoria il Benevento conoscerebbe anche il possibile avversario della semifinale play off: ovvero la vincente del preliminare tra Pescara e Cittadella. Vi giocherebbe l'andata in trasferta il 22 maggio alle 21 e il ritorno al Vigorito domenica 26 maggio alle 21. Condizionale d'obbligo, perchè quello che può accadere è ancora nel grembo di Giove. Oggi dovrebbe esserci la sentenza di primo grado sul caso Palermo, ma il Tribunale Federale Nazionale sembra non avere fretta: ha da esaminare altri ricorsi prima della vicenda che tiene bloccata tutta la post season della serie B.

E' una situazione che non fa bene a nessuno. Il Pescara ha fatto già sentire la sua voce: rischia di perdere alcuni dei suoi giovani più bravi, che dovrebbero essere chiamati nelle varie Nazionali: Capone, Antonucci, Bettella. Certo è che la Giustizia sportiva ancora una volta è intervenuta con colpevole ritardo, proprio tra l'altro nel momento clou della stagione della B. A cui non è bastato il martirio estivo a cui è stata sottoposta, ma che dovrà subire un'altra vicenda giudiziaria che può finire in ogni modo possibile.

Il Benevento non sembra per il momento prendersela più di tanto. Ha ancora negli occhi la bella patita di Brescia, che può essere un trampolino di lancio sontuoso per giocare alla grande i play off. Oggi i giallorossi si sono concessi un giorno di meritato riposo, dopo il rientro in aereo con non pochi scossoni per il maltempo. Molti di loro riposeranno anche domani, mentre all'Antistadio Imbriani riprenderanno la preparazione i cosiddetti “infortunati”. La ripresa vera e propria è invece fissata per mercoledì pomeriggio, quando la seduta sarà aperta al pubblico. Si continuerà giovedì mattina, poi venerdì e sabato pomeriggio. Ultima della settimana domenica mattina alle 11.