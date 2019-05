Il TFN si è espresso: Palermo retrocesso in serie C Pesante richiesta per i siciliani. Rivoluzionata la classifica di serie B

Pochi minuti fa è stata resa nota la sentenza del Tribunale Nazionale della Figc che ha chiesto la retrocessione del Palermo in serie C. Ricordiamo che i rosanero sono imputati di falso in bilancio per ben quattro esercizi. Le accuse rivolte alla società sono quelle di responsabilità oggettiva diretta. Entro due giorni potrà essere fatto ricorso presso la Corte d'appello, con un altro giudizio che sarà atteso tra una decina di giorni. A questo punto sembra inevitabile lo slittamento dei play off. Con il Palermo all'ultimo posto in classifica verrebbe rivoluzionata la classifica di serie B, con il Perugia che entrerebbe nei play off. Il Benevento si giocherà la serie A da terza, il miglior piazzamento possibile negli spareggi. Per quanto riguarda il discorso salvezza, il Venezia eviterà i play out. Gli spareggi per non retrocedere saranno giocati da Salernitana e Foggia.

Nel primo turno dei play off si sfideranno Verona - Perugia e Spezia - Cittadella. In semifinale la truppa di Bucchi se la vedrà contro la vincente di quest’ultimo incontro.