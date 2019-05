Serie B, Gravina: "Deciderà il Coni" Il presidente della Figc: "I play off si possono giocare, ma se avrei aspettato"

Sono ore calde in serie B. Si discute del caso Palermo con la conseguente disputa di play off e play out. A tracciare un quadro della situazione è stato il presidente della Figc Gabriele Gravina:

"Ci sono due correnti di pensiero. C’è un’interpretazione secondo cui deve prevalere il merito sportivo con il Palermo quarta squadra retrocessa. L’altra interpretazione parla di scorrimento di classifica e dunque Foggia e Salernitana dovrebbero disputare i playout. Non c’è unanimità di consensi, ci sono pareri discordanti e rischi di ulteriori tensioni. Ho comunicato al Consiglio Federale di attendere la decisione odierna sull’appello del Palermo e in attesa della giustizia federale chiederò in base all’articolo 12 bis comma 5 un parere al Collegio di Garanzia del Coni. A quel punto deciderò se sarà necessario o meno disputare i playout”.Discorso che sembra essere diverso per i play off: “Per quanto riguarda i playoff del campionato di Serie B, dopo la retrocessione del Palermo in Serie C, ho ribadito la legittimità della scelta della Lega di Serie B di far giocare i playoff già da domani anche se io personalmente avrei comunque aspettato il secondo grado”