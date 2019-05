Serie B, respinto il ricorso del Palermo: play off al via Si parte domani con Spezia - Cittadella

E' stato respinto il ricorso del Palermo alla Corte d'Appello. Con questa notizia è certo che i play off si giocheranno nelle date prestabilite, a partire da domani con la sfida tra Spezia e Cittadella: la vincente se la vedrà contro il Benevento il prossimo 21 maggio. Una notizia particolarmente attesa dalle varie squadre che adesso non avranno più intoppi nella preparazione degli spareggi. Ecco l'ordinanza integrale:



Ritenuto che, prima facie – fermo e riservato il più compiuto approfondito esame proprio della fase di

merito – la impugnazione non appare assistita da sufficienti elementi in punto fumus;

Considerato che, nella fattispecie, appare inconfigurabile anche il presupposto del periculum in mora, atteso:

i) che l’inizio della disputa della fase finale del campionato (play off) non impedirebbe alla Lega di serie B – preso atto della eventuale decisione di accoglimento dell’appello della società U.S. Palermo e della conseguente necessità di assicurare effettiva ed efficace esecuzione alla stessa – di valutare, nell’ambito dell’autonomia assegnatale dall’ordinamento federale, l’annullamento delle gare play off eventualmente disputate e, quindi, ridefinire la lista delle aventi diritto a partecipare (nonché il relativo calendario) alla disputa della predetta fase finale per la individuazione della terza società del campionato di serie B titolata ad approdare nella categoria superiore;

ii) l’interesse prevalente delle altre società all’ordinario svolgimento della fase finale dei play off, come da classifica definita all’esito del giudizio di prime cure;

iii) l’interesse – anche sotto il profilo organizzativo – della stessa Lega di serie B, quale organizzatrice del campionato di categoria, che, nell’ambito della sfera di autonomia alla stessa riservata, ha legittimamente ritenuto di dare immediata esecuzione alla decisione del Tribunale Federale Nazionale, provvedendo a riscrivere la griglia dei play off ed annullando la disputa dei play out, non più necessari alla luce della riscrittura di fatto effettuata – iussu iudicis – dal Tribunale Federale Nazionale, che vede aggiungersi, quale quarta squadra, la reclamante U.S. Palermo alle ultime tre società in classifica già retrocesse per effetto dei risultati acquisiti “sul campo”.

P.Q.M.

La C.F.A., rigetta l’istanza cautelare come formulata dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A.

Ritenute sussistenti ragioni d’urgenza fissa, per la discussione del merito, la seduta del 23 maggio 2019, ad h. 14.30.

Manda alla Segreteria per la convocazione delle parti costituite.