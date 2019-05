Play off, finalmente si comincia (forse...) Il Palermo ha presentato nella notte un'ulteriore richiesta di sospensione al Coni

Chiariamo: quella del Palermo era una “istanza cautelare” che chiedeva alla Corte d'Appello Federale (la stessa che dovrà esprimersi nel secondo grado di giudizio sulle malefatte della società rosanero) di sospendere momentaneamente i play off proprio in attesa della sentenza di secondo grado. Come tutti sanno, i giudici non hanno ritenuto che ci fossero i requisiti per stoppare i play off. Dunque, si dovrebbe partire. E senza indugi. Usiamo ancora il condizionale, perché i legali del Palermo lavorano anche di notte di questi tempi e proprio mentre tutti dormivano, loro hanno approntato un altro ricorso al Collegio di Garanzia del Coni che dovrà pronunciarsi sull'eventuale sospensione dei play off entro la giornata di oggi. E' una corsa contro il tempo da parte della società rosanero, certa, evidentemente, che se si dovesse dare inizio ai play off non ci sarebbe più nulla da fare per salvarla e non si potrebbe tornare più indietro. Eppure proprio il primo punto dell'ordinanza della Corte d'Appello Federale, che ha respinto l'istanza di sospensione dei play off” sembra voler tranquillizzare il Palermo sotto questo aspetto: “L'inizio della disputa dei play off – scrive la Caf – non impedirebbe alla Lega di B di valutare l'annullamento delle gare play off eventualmente disputate e, quindi, ridefinire la lista delle aventi diritto a partecipare, nonché il relativo calendario”. Parole che sembrano mirate proprio ad evitare questa corsa all'istanza d'urgenza e che vogliono tutelare tutte le altre società che hanno appena terminato la stagione regolare. Insomma, un po' di suspence ancora, ma non crediamo che si possano più sovvertire i giochi e a meno di clamorosi colpi di scena questa sera si gioca.

La prima sfida, quella in programma al Picco stasera alle 21, ha già elementi di grande interesse per il Benevento: la vincente tra Spezia e Cittadella affronterà proprio la squadra giallorossa nelle semifinali in programma martedì 21 (in trasferta) e sabato 25 (al Vigorito). Nella cittadina ligure è attesa la folla delle grandi occasioni, troppo ghiotta la chance di poter usufruire del fattore campo (determinante in questa stagione) e di due risultati su tre. Il Cittadella, notoriamente squadra ostica per chiunque, non si presenterà in toni dimessi al Picco, anzi sarà battagliera come sempre per regalarsi un altro spicchio di sogno.

Come tutti sanno, si tratta di una sfida secca. Chi vince passa il turno, in caso di parità si va ai supplementari, se la parità dovesse ancora persistere a passare alle semifinali sarebbe lo Spezia che è in vantaggio negli scontri diretti. Come si capisce, si tratta di un vero e proprio tour de force: chi vince dovrà scendere in campo, a casa sua, già martedì per la semifinale d'andata ed essere pronto dopo appena quattro giorni ad affrontare la trasferta per la sfida di ritorno al Vigorito. La condizione fisica e la capacità di recupero (punto di forza della squadra di Baroni due anni fa) saranno essenziali.

Per il Benevento che sarà questa sera alla Tv per studiare il suo prossimo avversario, è già full immersion in vista della prima semifinale di martedì. Sa già che lunedì pomeriggio dovrà mettersi in viaggio per raggiungere la Liguria o il Veneto. Nel frattempo continuerà ad allenarsi incessantemente senza distogliere la concentrazione da questo grande appuntamento. Seduta pomeridiana all'Imbriani oggi e domani, mattutina domenica. Così come lunedì, giorno della partenza.