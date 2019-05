Lucioni riceve la bici per andare da Lecce a Benevento L'ex capitano giallorosso, attuale difensore del Lecce, voleva sciogliere una sorta di "voto"

L'aveva promesso e non si è tirato indietro. Fabio Lucioni, ex capitano del Benevento e difensore del Lecce con cui è appena approdato di nuovo in serie A, ieri ha ricevuto la bicicletta con cui percorrerà i 300 chilometri che separano Lecce da Benevento, città in cui vive insieme alla moglie Valeria e al figlioletto Gabriele. Era una sorta di "voto" da sciogliere, quello di andare in bici da Lecce a Benevento, per ripagare la sorte per il ritorno nella massima serie. Il ricavato che raccoglierà dagli sponsor andrà a contribuire la ricerca sulla Sla.