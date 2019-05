Benevento, prosegue la prevendita per i play off: ecco il dato Si va con un media di mille emissioni giornaliere

Terzo giorno di prevendita per la sfida di ritorno delle semifinali play off, in programma il prossimo 25 maggio al Vigorito. Si è ancora nella fase di prelazione che perdurerà fino al 20 maggio, dopodiché comincerà la vendida libera che permetterà anche ai non abbonati di potersi accaparrare i biglietti. A questa sera sono 3251 le emissioni per il popolo giallorosso, con una media di oltre 1000 giornaliere. Considerato che gli abbonati sono oltre 8mila ci si aspettano ulteriori adesioni nei prossimi giorni che serviranno per confermare il posto utilizzato nel corso di tutto l'arco della stagione. Nelle prossime ore si conosceranno anche i dettagli della trasferta del 21 maggio, valida per l'andata delle semifinali.