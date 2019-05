Play off, in semifinale sarà Benevento - Cittadella Nuovo capitolo tra giallorossi e veneti che si sono affrontati anche in Coppa Italia

Sarà Benevento – Cittadella la sfida valida per la semifinale play off. I veneti sono riusciti a ribaltare i pronostici andando a vincere in casa dello Spezia, confermando quanto sia imprevedibile e pazza la cadetteria. Il risultato finale è stato di 2-1 con la truppa di Venturato che è passata in vantaggio al 22’ con una marcatura di Moncini. I padroni di casa hanno trovato il pareggio al 52’ con Maggiore, ma il giovane attaccante amaranto ha siglato la doppietta personale al 66’ riportando la sua squadra in vantaggio. Poco dopo è riuscito a mettere a segno anche il tris, ma il gol gli è stato annullato su segnalazione del Var per fuorigioco di Benedetti. Il risultato finale è stato di 2-1.

La prima gara si giocherà il prossimo 21 maggio al Tombolato con fischio d’inizio alle ore 21. Stesso orario nel match di ritorno al Vigorito, in programma il 25 maggio. In caso di parità al termine delle due gare non si andrà ai supplementari, con il Benevento che passerebbe grazie al miglior posizionamento nella graduatoria finale del campionato.

Nei match della stagione regolare la truppa di Bucchi ha battuto il Cittadella sia all’andata che al ritorno con il risultato di 1-0 (rete di Asencio al Tombolato e di Coda al Vigorito). Le due squadre si sono affrontate anche in Coppa Italia nel Sannio, con i giallorossi che ottennero la qualificazione agli Ottavi di finale grazie a una marcatura realizzata da Bandinelli. Precedenti favorevoli, ma che non devono far volare troppo con la fantasia: si prevede un doppio confronto di livello da non sottovalutare in nessun modo. In palio c’è un obiettivo troppo importante: la finale dei play off.