Cittadella, 1.144 biglietti per gli ospiti Prevendita già attiva sul circuito Ticketone: costo del biglietto 14 euro più i diritti

E' iniziata già la prevendita dei biglietti per la prima semifinale play off in programma a Cittadella martedì 21 maggio alle ore 21. La società veneta ha messo a disposizione per la tifoseria ospite 1.144 posti al costo di 14 euro più i diritti di prevendita. I biglietti possono essere già acquistati sul circuito Ticketone e in tutte le rivendite d'talia. La prevendita del settore ospiti chiuderà lunedì 20 maggio alle ore 19.