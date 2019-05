Venturato vs Bucchi, tra repliche e frecciatine Si ripropone il confronto tra i due tecnici dopo i botta e risposta della stagione regolare

Tre precedenti in stagione con altrettante vittorie giallorosse, ma al termine di ogni singolo incontro non sono mai mancate le frecciatine tra i tecnici Bucchi e Venturato. In occasione della gara d'andata del Tombolato, decisa da un gol di Asencio, l'allenatore dei veneti contestò l'operato dell'arbitro per un mancato rigore non concesso. La risposta di Bucchi fu lapidaria: "Si lamentano? Arbitraggio uniforme, ce n'era uno anche su Improta". Qualche polemica può starci, in fondo quel match fu particolarmente combattuto da entrambe le parti. La seconda parte dello scontro a distanza è avvenuta in occasione del match di Coppa Italia, dove non mancarono altre polemiche di Venturato sull'arbitraggio, causando una nuova replica di Bucchi: "Venturato è un ottimo allenatore e le sue squadre lavorano bene, ma è diventato poco credibile perché si lamenta ogni settimana".

Ovviamente non poteva mancare l'ultima stilettata tra i due, avvenuta dopo il match giocato al Vigorito lo scorso febbraio. Venturato disse ai giornalisti che la sua squadra, nonostante la sconfitta di misura, meritava di portare a casa i tre punti. Immediata la replica di Bucchi: "In tre partite abbiamo sempre vinto 1-0, il resto lo lascio dire agli altri. A Venturato lascio credere ciò che dice, ognuno è libero di pensare quello che vuole".

Nulla di grave, per carità. I botta e risposta tra allenatori fanno parte del gioco. Martedì si riproporrà il confronto tra i due, con Venturato che ovviamente vorrà giocare un brutto scherzetto al Benevento che in stagione gli ha fatto perdere sei punti oltre alla qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia. Sarà interessante conoscere l'esito di questo ulteriore confronto, anche perché la posta in palio è totalmente diversa.