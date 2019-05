Benevento, attento alla novità del Var Il Cittadella potrebbe perdere il forte esterno sinistro Benedetti

Ora la griglia delle due semifinali è completa: il Benevento si misurerà col Cittadella, il Pescara attende il Verona, che ieri sera ha avuto ragione del Perugia. L'Hellas complessivamente si è fatta preferire, anche se il risultato finale di 4 a 1 è assolutamente ingannevole. Gli umbri erano riusciti a portare gli avversari ai supplementari nonostante siano rimasti in dieci per l'opinabile espulsione dell'ivoriano Kouan, ma lì si sono letteralmente “sciolti” sotto i colpi di Di Carmine e Pazzini. In fondo questo secondo preliminare ha tenuto fede ai pronostici: il Perugia era entrato nei play off solo grazie all'esclusione del Palermo, altrimenti sarebbe rimasto fuori. E il Verona, tutto sommato, ha più frecce al proprio arco in grado di far male. Ciononostante ha dovuto attendere l'extra-time, senza contare che Nesta ha fatto sentire forte la sua voce sull'espulsione del giovane Kouan, apparsa francamente eccessiva.

IL VAR. Prima il giocatore, poi l'allenatore perugino hanno reclamato l'ausilio del Var in occasione dell'espulsione di Kouan. Ma l'arbitro Pezzuto di Lecce è stato irremovibile, anche perchè dal Var nessuno deve avergli dato torto. Diciamolo senza tema di smentite: il Var in questi play off di B può essere un grande aiuto a non sbagliare, ma anche un discreto problema. Il campionato cadetto è basato molto sulla forza fisica e ci sono arbitri che hanno sorvolato per tutta la stagione su determinati interventi. Ora con l'arrivo del mezzo meccanico, i vertici Aia devono aver detto ai direttori di gara di usare un altro metro di giudizio. Non si spiega altrimenti l'espulsione del giocatore perugino, che in altre circostanze non sarebbe stato neanche preso in considerazione. Certo, un'ammonizione è sempre possibile, ma dare il secondo giallo per una mezza spinta sa tanto di “santa inquisizione”. “Il metro di giudizio cambia troppo tra arbitro e arbitro, non può essere così. Ognuno decide come gli pare. In undici contro undici ce la saremmo giocata”. Parole e musica di Alessandro Nesta, uno che il calcio l'ha giocato a certi livelli. Attenzione quindi a non esagerare con le entrate a braccia aperte e con falli che passano attraverso l'interpretazione dell'arbitro.

CITTADELLA. Siamo quasi alla vigilia della trasferta in Veneto. Venturato al ritorno da La Spezia ha fatto la conta degli infortunati. Era preoccupato per Ghiringhelli, che aveva chiuso la sfida del Picco visibilmente zoppicante e praticamente inutilizzabile in zona d'attacco, per Frare, che era stato sostituito nel corso della ripresa. Pare invece che i due dovrebbero essere pronti a giocare il match col Benevento. Chi invece è in forte dubbio è l'esterno sinistro Benedetti, sostituito venerdì per una botta alla coscia sinistra. Il giocatore si è sottoposto ad esame ecografico perché si teme uno stiramento. Sfida coi giallorossi a rischio.

DOMENICA IN CAMPO. Questa mattina i giallorossi si sono regolarmente allenati, domani mattina è prevista la rifinitura. Alle 12,30 c'è la conferenza stampa di Cristian Bucchi. L'atmosfera dei play off si avverte forte.