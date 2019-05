Benevento, ecco i convocati: out due calciatori Saranno 24 i giallorossi che partiranno verso Cittadella

Sono stati resi noti i convocati per il match di domani tra Cittadella e Benevento, valevole per la gara d'andata della semifinale play off. Alla volta del veneto partiranno tutti i giallorossi, a eccezione di Asencio e Goddard. Ecco la lista completa:

PORTIERI: 12 Montipò, 22 Gori, 32 Zagari;

DIFENSORI: 18 Gyamfi, 5 Antei, 35 Caldirola, 13 Tuia, 15 Costa, 14 Volta, 7 Di Chiara, 3 Letizia, 11 Maggio;

CENTROCAMPISTI: 25 Bandinelli, 8 Tello, 4 Del Pinto, 10 Viola, 36 Vokic, 34 Crisetig;

ATTACCANTI: 9 Coda, 27 F. Ricci, 16 Improta, 19 R. Insigne, 17 Buonaiuto, 33 Armenteros.