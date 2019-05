Cittadella - Benevento, la conferenza LIVE di Bucchi Segui in diretta l'incontro del tecnico con la stampa

E' tutto pronto per la conferenza di Bucchi in vista dell'atteso incontro di domani sera con il Cittadella, valevole per la gara d'andata della semifinale play off. Ecco le sue dichiarazioni:

"Arriviamo carichi. Questa settimana d'attesa ci è servita per recuperare le energie. Il Cittadella? L'ho vista contro lo Spezia come lo conosciamo. Per l'ennesimo anno è stato fatto un lavoro straordinario da parte di tutti. Da diversi anni arriva con continuità nei play off, è una squadra fastidiosa che abbiamo già affrontato, ma sono convinto che faremo benissimo perché c'è tanta voglia di vincere".

CLASSIFICA - "Non cambia nulla. Giochiamo per vincere, non conterà il posizionamento ma soltanto come scendiamo in campo. Se vogliamo arrivare fino in fondo dobbiamo dimostrare di essere i migliori, non facciamo calcoli senza speculare. Giocheremo per fare un gol in più degli avversari".