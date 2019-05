Questa sera torna Ottogol: previsti servizi e collegamenti La trasmissione comincerà alle 21 su Ottochannel 696

Questa sera torna Ottogol, la trasmissione di approfondimento sul Benevento Calcio condotta da Antonio Martone. Come sempre il parterre degli ospiti sarà molto ricco, con la presenza del senatore Pasquael Viespoli, l'allenatore Gino Miele, l'opinionista Giancarlo Zotti e il tifoso Enzo De Angelis. Nel corso della serata non mancheranno numerosi servizi realizzati per presentare l'importante match di domani sera con il Cittadella, valido per la gara d'andata della semifinale play off. Previsti anche dei collegamenti con il ritiro del Benevento e una diretta telefonica con il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti. Il programma è realizzato con il contributo di Sonia Lantella e Ivan Calabrese.

I tifosi potranno interagire con lo studio attraverso le dirette telefoniche al numero 082454566 e anche attraverso i messaggi (sia sms che whatsapp) al 3428723977. L'inizio, come sempre, è fissato alle 21.