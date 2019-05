Benevento, la sua lunga storia nei play off 13 partecipazioni (più un play out), appena due vittorie. Quattordicesima vol alla post season

13 play off e un play out (contro la Nocerina nel 2000-01: vittoria al S. Francesco, sconfitta al S. Colomba: salvi per il miglior posizionamento), vigilia della quindicesima post season in casa giallorossa. Non ci vuole uno sforzo di memoria per ricordarli tutti e dire che sono un record è un assunto molto vicino alla realtà.

94/95. La prima volta dei play off nel campionato italiano fu nel 1994-95, fase sperimentale affidata alla C2 e alla C1. Il Benevento di Gigi Boccolini era appena approdato tra i professionisti dall'Interregionale e vi partecipò subito. Direttamente in C1 era finita la Nocerina di Del Neri (ripescata dai dilettanti), i giallorossi finirono terzi e furono accoppiati al Savoia che era un gradino più giù. Non andò bene: Puce e compagni persero a Torre Annunziata 2-0, al ritorno pareggiarono 3 a 3. Il Savoia andò a prendersi la C1 nella finale col Matera.

96/97. Con l'intervallo di un anno arriva la seconda partecipazione. Il Benevento di Massimo Silva, di Aruta e Bombardini è secondo alle spalle della Battipagliese. Ai play off fa fuori il Catanzaro in semifinale (0-0, 2-1), poi nella finale di Avellino, davanti a diecimila tifosi giallorossi, capitola contro la Turris (0-2).

97/98. Qualche problema nella stagione regolare, Pino Raffaele che prende il posto di Silva e squadra al quarto posto. Semifinale play ff col Sora. Finisce 1 a 0 al Santa Colomba con un gol di Passiatore su rigore, si bissa lo stesso risultato in Ciociaria. La finale a Messina contro il Crotone è un tormento: segna prima Petitto, poi il Crotone rimonta e vince per 2 a 1. La C1 rimane una chimera.

98/99. E' l'anno di Franco Dellisanti, di Pedro Mariani e Bertuccelli. E il Benevento finalmente sfata il tabù play off alla sua quarta partecipazione. Il campionato lo vince il Catania, i giallorossi chiudono al quarto posto. Semifinale contro il Catanzaro, terminato terzo. Si vince al S.Colomba per 2 a 1 (Petitto e Bertuccelli), pari al Ceravolo (1-1, vantaggio di Campo, pari di Selva). La finale il 13 giugno 99 è di nuovo al via del Mare di Lecce contro il Messina: questa volta però il Benevento non fallisce l'appuntamento con la vittoria. Finisce 2 a 1 dopo i supplementari: segnano Scaringella e Bertuccelli, decide un gol di Rosario Compagno.

03/04. E' la prima volta che si gioca per la B. Nella stagione regolare la squadra allenata da Benedetti (subentrato a Di Costanzo) termina al quinto posto. La semifinale è contro il Crotone che ha chiuso in seconda posizione (il campionato lo ha vinto il Catanzaro). La gara d'andata la vince il Benevento grazie ad un gol di Pellicori. Nel ritorno il vantaggio di Molino illude, poi vince la legge dello “Scida”: finisce 3 a 1 per gli “Squali”.

05/06. Il Benevento, fallito, è ripartito col Lodo Petrucci dalla C2. La famiglia Vigorito ha appena assunto il comando delle operazioni e arriva già il primo play off. Il campionato lo ha vinto la Cavese, il Benevento di Specchia è finito al quarto posto. Viene abbinato alla Sansovino. Finisce 0 a 0 in casa, si perde 2 a 0 in Toscana.

06/07. E' il primo vero campionato della gestione Vigorito. La squadra è altamente competitiva, finisce seconda ad un punto dal Sorrento, con qualche episodio poco cristallino. Ai play pff se la deve vedere prima col Monopoli (quinto). Zero a zero in Puglia, 3 a 0 al S. Colomba (doppietta di Clemente e gol di Polani). Finale col Potenza, con il vantaggio di due risultati su tre. Si perde al Viviani, al ritorno a Benevento è una bolgia. Segna Clemente e sembra tutto fatto. Invece ai supplementari, in dieci per l'espulsione di Nando Castaldo, i giallorossi crollano e il gol di Delgado chiude i conti.

08/09. E' il play off più amaro, quello che vede arrivare i giallorossi ad un soffio dalla B. Nella stagione regolare vince il Gallipoli con 2 punti di vantaggio sul Benevento: un verdetto macchiato da un illecito comprovato. I play off iniziano con la sfida col Foggia: 0 a 0 allo Zaccheria, 2 a 2 al S. Colomba. Vantaggio di Clemente e Statella, pari di Germinale e Pedrelli per un finale mozzafiato. Finale col Crotone: 1 a 1 allo Scida con Clemente che pareggia il gol di Calil. 1 a 0 per i calabresi al ritorno in una partita incredibile, in cui ai giallorossi sarebbe bastato anche un pari.

09/10. Il Benevento è nel girone A con le squadre del Nord. Il campionato lo vince il Novara di Tesser. Ai play off la squadra sannita ci va col Varese. 2 a 2 al S. Colomba (Ebagua, Ciarcià, Zecchin, Evacuo su rigore), all'Ossola la squadra di Acori si liquefa e perde 2 a 1. Segna subito Ebagua, raddoppia Corti. A partita quasi conclusa accorcia Germinale.

10-11. La stagione regolare è della Nocerina di Auteri, il Benevento di Galderisi (subentato a Cuttone) è secondo. Nella semifinale play off c'è la Juve Stabia di Piero Braglia, ma anche il “pasticcio” di Paoloni. Il portiere romano è protagonista al Menti dove para anche un rigore, ma subito dopo finisce in manette e lascia la squadra sconcertata. Al S. Colomba finisce 1 a 1 con il vantaggio di Evacuo e il gol su rigore del sangiorgese Tarantino. Il sogno B è ancora rimandato.

13/14. C'è la riforma dei campionati, nei play off si qualificano anche le squadre finite al nono posto. Il Benevento di Brini, terminato al 7° posto, prende secondo consuetudine il Catanzaro (che è finito quarto): partita secca al Ceravolo. I giallorossi hanno la meglio: segna prima Melara, pari dell'ex Germinale, chiude Padella. La semifinale è col Lecce. I salentini fanno pari al S.Colomba (Miccoli, Mancosu), poi vincono facile al via del Mare (2-0).

14/15. Nella stagione regolare c'è un lungo duello con la Salernitana. Il Benevento finisce secondo con ben 76 punti in classifica. Nella griglia play off ha la posizione migliore, viene accoppiato con l'ultima che è il Como. Finisce ancora una volta in delusione. La squadra lariana al Vigorito va in svantaggio per un gol di Mazzeo, ma poi recupera e vince con una doppietta di Ganz.

16/17. E' il primo campionato di serie B della strega. I play off sono già un risultato che va oltre le previsioni. La formula è la stessa di quest'anno. Vincono il campionato la Spal e il Verona. Il Benevento finisce quinto un punto sotto (quello della penalizzazione) al Perugia. I play off sono un crescendo di entusiasmo. Si comincia col preliminare contro lo Spezia al Vigorito: fallisce un rigore subito Ceravolo, ma poi si rifà con un gran colpo di testa per l'1 a 0. Il raddoppio è di Puscas. Nella ripresa accorcia le distanze Nenè. Nella semifinale si affronta il Perugia di Bucchi. Si soffre al Vigorito, ma Chibsah è un rapace nel rubare palla a Gnahorè e segnare l'1 a 0. Nel ritorno si gioca una partita gagliarda. Nella ripresa segna Puscas e il Benevento vede la finale. Il pari di Mustacchio serve solo a far vivere momenti di palpitazione. In finale c'è il Carpi che ha battuto il favoritissimo Frosinone. E' 0 a 0 in Emilia, al ritorno in una serata indimenticabile, l'8 giugno 2017, il Benevento batte i biancorossi con un gol di Puscas ed è promosso in serie A. E' appena la seconda vittoria nei play off in 13 partecipazioni.