Benevento, quasi tutte conferme: c'è Volta e non Antei Maggio a destra, Letizia a sinistra in difesa. Trequartista Federico Ricci.

Previsioni confermate. Cristian Bucchi non ha riservato sorprese nello scegliere l'undici che scenderà in campo al Tombolato. L'unica novità (se così può essere definita) è la presenza di Volta al posto di Antei. Il tecnico ha studiato bene le caratteristiche degli avversari ed ha scelto l'ex perugino, che tra l'altro è stato titolare nell'ultima partita disputata a Brescia. Al suo fianco ci sarà ovviamente Caldirola.

Sugli esterni in difesa capitan Maggio e Gaetano Letizia. Nessuna sorpresa neanche a centrocampo dove era scontato che a partire fossero Tello, Viola e Bandinelli. Il trequartista alle spalle dei due attaccanti sarà Federico Ricci che garantisce maggiore copertura e sacrificio. In attacco ovviamente Coda ed Armenteros. Undici fatto, dunque. Non resta che scendere in campo.

Nel Cittadella non c'è Benedetti sostituito da Rizzo, dentro anche Proia e Schenetti che non c'erano a La Spezia al posto di Siega e Panico.