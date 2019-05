LIVE | Cittadella - Benevento 1-0, Proia sblocca Seguite con noi la gara d'andata dei play off

58' Armenteros atterrato platealmente a pochi passi dalla porta, ma l'arbitro non concede la massima punizione a causa di una presunta posizione di fuorigioco di Bandinelli

50' Cittadella in dieci: doppia ammonizione per Proia che viene espulso dall'arbitro

48' Il Benevento è partito subito forte alla ricerca del pareggio

22:04 Inizia la ripresa

46' Termina il primo tempo. Cittadella - Benevenro 1-0

45' Concesso un minuto di recupero

44' Destro di controbalzo di Letizia che assume una traiettoria strana: Paleari non si fa sorprendere e para

40' Lancio al centro rasoterra di Bandinelli, Volta prova a trovare a la giusta deviazione ma Paleari blocca senza problemi

37' Tanti fuorigioco fischiati ai danni dei giallorossi, buono il movimento della difesa veneta ma occorre prestare maggiore attenzione in fase offensiva

33' Si abbassano i ritmi, con il Benevento che prova a costruire

28' Ci prova Proia dalla distanza, Montipò devia in fallo laterale

27' Destro di Schenetti di controbalzo dalla distanza, il tiro è centrale con Montipò che blocca facilmente

21' Insidiosa conclusione di Viola dal limite: Paleari devia in angolo

20' Si fa vedere Bandinelli con sinistro dalla distanza, la palla esce di poco sul fondo dopo una leggera deviazione

14' Il Benevento ha subito il colpo e prova a riorganizzarsi dopo il gol subito

10' Gol del Cittadella: palla inattiva dalla trequarti del Cittadella, Tello e Maggio non si capiscono, la palla va sui piedi di Proia che gonfia la rete di prima intenzione

7' Nell'azione successiva la palla arriva ancora sui piedi di Coda dal limite che colpisce il palo alla destra di Paleari

7' Cross di Tello per Coda che ci prova al volo, la palla si spegne di poco sul fondo ma era fuorigioco

6' Tanti falli del Cittadella soprattutto all'altezza del centrocampo: ammonito Proia

3' Il Benevento prova a imporre al meglio il proprio gioco. Il Cittadella risponde con aggressività

21:02 Inizia la partita

21:00 Entrano le squadre in campo

E' tutto pronto per la sfida tra Cittadella e Benevento, valida per la gara d'andata della semifinale play off per accedere in serie A. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Rizzo; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto. A disp.: Maniero, Benedetti, Parodi, Siega, Camigliano, Panico, Drudi, Scappini, Pasa, Bussaglia, Cancellotti, Diaw. All.: Venturato

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Ricci; Coda, Armenteros. A disp.: Gori, Del Pinto, Antei, Di Chiara, Tuia, Costa, Improta, Buonaiuto, Gyamfi, R. Insigne, Crisetig, Vokic. All.: Bucchi