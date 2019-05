Bucchi: "Pensiamo già a sabato, sarà un'altra battaglia" Il tecnico giallorosso: "E' stata una partita difficile. Armenteros? Sono arrabbiato con lui"

Successo importantissimo per il Benevento a Cittadella che gli permette di avvicinarsi in maniera concreta alla finale play off, ma il tecnico Bucchi mantiene alta la concentrazione: "Questa partita la chiudo qua. Penso già alla gara di sabato come ho invitato a fare ai miei calciatori. E' stata una partita difficile, non ci siamo disuniti dopo lo svantaggio. Tra il primo e il secondo tempo abbiamo detto ai ragazzi di non farci condizionare dagli episodi, così come è avvenuto. Nella ripresa abbiamo creato molto senza riuscire a capitalizzare: la loro espulsione ci ha permesso di prendere campo, ma si sono intasati gli spazi. Serviva pazienza e calma per trovare un varco giusto. Alla fine siamo riusciti ad approfittare di un loro errore per incanalare la serata sulla strada giusta. La squadra è stata matura e deve continuare a esserlo, se vogliamo arrivare fino in fondo dobbiamo dimostrare di essere i migliori. Sabato ci sarà un'altra battaglia, partiremo per vincerla senza fare calcoli".

MATURITA' - "Non è facile lasciare fuori calciatori importanti, soprattutto se la rosa è composta da tanti elementi forti. I singoli sono maturati molti, riuscendo a diventare più forti come calciatori e come uomini, sapendo accettare e convivere con scelte difficili. Questa qualità è stata una risorsa importante e ora più che mai deve continuare a esserlo".

ARBITRO - "Ha interpretato bene la partita. Quando c'è una coerenza nell'andamento lo si accetta. Contro il Palermo mi ero lamentato di una incoerenza nel giudizio, però stasera credo che sia stato uniforme e coerente nella condizione":

ARMENTEROS - "E' stato fortunato che non c'era negli spogliatoi. Sono molto arrabbiato con lui perché spesso errori del genere possono compromettere tutto".