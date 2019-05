Insigne: "Ho voluto credere a quel pallone di Buonaiuto" Lo scugnizzo vuole la promozione: "La cercheremo con tutta la nostra determinazione"

Il pallone di Cristian Buonaiuto era parso l'ennesina forzatura, troppo corto per tramutarlo in un'occasione pericolosa. Invece Roberto Insigne ci ha creduto ed ha rimesso la partita in parità: “Volevo crederci – dice – che quella palla mi sarebbe arrivata. Ho avuto ragione, per fortuna”. Non è stata partita facile per il Benevento: “Abbiamo sofferto tanto, ma non abbiamo mai mollato. Siamo stati squadra fino alla fine e abbiamo portato a casa il risultato”. La dedica è sempre la stessa: “A mia moglie e mia figlia che mi hanno visto da casa”. Dice che non gli secca partire dalla panchina: “La rosa è ampia, si fanno delle scelte. Le accetto, anche se non le condivido”. Da trequartista di nuovo ad estern: “Il mister mi ha chiesto di allargarmi a destra. Ma mi trovo bene dovunque. Spero di poter dare una mano al Benevento per arrivare dove ci siamo prefissati. Non c'è solo la gara di ritorno, vogliamo questa promozione con tutta la nostra determinazione”