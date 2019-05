Gori: "Partita dalle forte emozioni, ora testa al ritorno" L'estremo difensore: "Sabato saremo concentrati per portare a casa la qualificazione"

Dichiarazioni post partita per Ghigo Gori, tra l'altro visibilmente emozionato e senza voce per il risultato raggiunto. Ecco il suo commento:

"E' stata una partita dalle forte emozioni, ma ancora non è stato fatto nulla: la strada è ancora lunga quindi testa bassa e pedalare. Il primo tempo è stato positivo, purtroppo alla prima occasione subita ci hanno castigato. Nella ripresa abbiamo approfittato dell'espulsione per ribaltare il risultato. Il Cittadella è una squadra da prendere con le pinze, quindi sabato dovremmo essere concentrati per portare a casa la qualificazione. Il carattere? E' un ingrediente fondamentale soprattutto nei play off. Non ci siamo abbattuti nell'intervallo e questo dimostra quanto siamo forti come gruppo".

Ha poi parlato del rinnovo del contratto:

"Sta accadendo tutto in poco tempo tra play off, rinnovo e rigore parato a Brescia. Spero di svegliarmi a sogno realizzato".