Viola: "Grande partita, ma non è affatto finita" Il centrocampista giallorosso: "Cittadella squadra fastidiosa, siamo concentrati per vincere"

Ecco come ha commentato l'importante successo sul Cittadella il centrocampista giallorosso Nicolas Viola:

"Abbiamo affrontato una squadra fastidiosa. Nel primo tempo il nostro approccio è stato positivo con tante occasioni create, ma la rete subita ci ha penalizzati. Nella ripresa siamo riusciti a ribaltare la situazione. Venturato ha costruito su di me una gabbia, ho avuto poco spazio per giocare ma restavo in zona per permettere ai compagni di esprimersi al meglio. Questa squadra può solo migliorare. Il Var? Non pensiamo a queste cose. Giochiamo con serenità aspettando il giudizio dell'arbitro".

Ha poi concluso:

"Siamo una squadra che ha fatto una grandissima partita su un campo difficilissimo. C'è la consapevolezza che non è affatto finita. Dobbiamo dimostrare di essere più forti con tanta concentrazione in vista della sfida di sabato, questo è un aspetto molto positivio perché giochiamo per vincere".