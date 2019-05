Benevento, squadra rientrata nel Sannio. La testa è a sabato Per domani e giovedì ci saranno due sedute pomeridiane in vista della sfida col Cittadella

La vittoria con il Cittadella è ormai in archivio. Ieri Bucchi è stato chiaro: "La chiudo qua, dobbiamo subito pensare alla sfida di sabato che non sarà affatto semplice". Detto fatto, questa mattina il Benevento è rimasto in veneto e ha sostenuto la classica seduta del dopo partita, caratterizzata da un defaticante da parte di chi ha giocato e un lavoro specifico per tutti gli altri. Nel pomeriggio la squadra è partita con lo stesso volo charter dell'andata, raggiungendo successivamente l'areoporto di Salerno. Il programma proseguirà con delle sedute pomeridiane nelle giornate di domani e giovedì, quando avverrà la partenza per il ritiro di Venticano. Nella mattinata di sabato ci sarà la rifinitura presso il centro irpino, per poi trasferirsi nel tardo pomeriggio al Vigorito per il ritorno della semifinale con il Cittadella. Ricordiamo che il fischio d'inizio è fissato alle 21 e al Benevento basterà non perdere con più di due di scarto per ottenere la qualificazione alla finale, la seconda consecutiva tra i cadetti.