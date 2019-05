Benevento, che brutta disfatta: è fuori dai play off Il Cittadella espugna il Vigorito con il risultato di 3-0. Stregoni irriconoscibili

97' Questo doppio confronto termina nel peggior modo possibile, con il Cittadella che festeggia la qualificazione alla finale dopo aver espugnato il Vigorito con il punteggio di 3-0. Il Benevento è partito bene, provando più volte a passare in vantaggio, ma al 36' Diaw ha portato la sua squadra in vantaggio sfruttando una disattenzione di Montipò. Il raddoppio è giunto al 44' con Panico che ha gonfiato la rete grazie a un tiro non irresistibile. Nella ripresa Bucchi ha inserito Improta al posto di Ricci per dare una scossa alla squadra, ma la Strega non è riuscita a concludere creando solo tanta confusione in fase offensiva. Al 54' Moncini ha realizzato il tris, chiudendo virtualmente i giochi. Nei minuti successivi il Benevento non si è reso pericoloso, permettendo al Cittadella di ottenere il clamoroso pass per la finale. Termina la stagione dei giallorossi, con Bucchi particolarmente contestato per l'esito maturato al termine di questi novanta minuti

91' Ammonito Caldirola

90' Sette minuti di recupero

87' Il Benevento ci prova: sciupati diversi calci d'angolo

84' Cross di Coda per Insigne che va al volo: Paleari devia in angolo

80 Cambio Cittadella: entra Cancellotti al posto di Ghiringhelli

78' Il Benevento è troppo impreciso, sbaglia le cose più elementari e non crea occasioni pericolose

75' Dentro Camigliano al posto di Rizzo

71' Gol annullato, si resta sul 3-0

69' Il Cittadella va in rete con un colpo di testa di Iori sugli sviluppi di una palla inattiva. L'arbitro segnala un fallo, si attende il Var

65' Benevento super offensivo: dentro Asencio al posto di Letizia. Cambia anche il Cittadella con l'ingresso di Scappini per Moncini

63' Giallo per Diaw

62' Giallo anche per Insigne

61' Ammonito Paleari

58' Ammonito Branca

55' Tiro dal limite di Diaw, Montipò devia in angolo

55' Entra Buonaiuto al posto di Bandinelli

54' Tris Cittadella, palla dalla sinistra per Moncini che segna di tacco

52' Il Benevento attacca, ma il Cittadella si difende bene

46' Bucchi inserisce Improta al posto di Ricci

22:02 Inizia la ripresa: il Benevento è chiamato a segnare per tenere vivo il discorso qualificazione

45' Coda conquista palla e serve Ricci, il suo tiro è telefonato. Termina il primo tempo

44' Raddoppio Cittadella. Destro di Panico sul quale Montipò non arriva convinto, la palla va in fondo al sacco. Con questo risultato il Cittadella sarebbe in finale

41' Palo del Cittadella. Colpo di testa di Siega che colpisce il legno alla sinistra di Montipò

38' Ammonito Panico

36' Gol del Cittadella. Contropiede di Diaw, uscita spericolata di Montipò che viene saltato. L'attaccante veneto insacca

35' Forte conclusione di Ricci, Paleari para

34' Il Cittadella prova a costruire, ma il Benevento ha una difesa granitica e non concede spazi

30' Grande prestazione di Insigne che confeziona giocate su giocate: il Vigorito lo acclama

26' Tiro cross di Ghiringhelli da posizione defilata, Montipò devia in angolo

23' Insidioso cross di Letizia dalla sinistra, Coda non ci arriva e la palla attraversa tutta l'area

16' La Strega abbassa i ritmi, ma mostra una superiorità nella manovra

12' Ammonito Adorni per fallo su Insigne

8' Benevento vicino al vantaggio: cross di Letizia per la testa di Insigne che va di testa, Paleari devia in angolo. Lo stadio è una bolgia

5' Buona partenza del Benevento che spinge alla ricerca del vantaggio: i giallorossi non badano al vantaggio dell'andata

Siamo al Vigorito per assistere all'atteso incontro tra Benevento e Cittadella, valido per la gara di ritorno dei play off. I giallorossi partono dal vantaggio dell'andata che gli permette di consolidare il vantaggio per la qualificazione in finale. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Ricci; Insigne, Coda. A disp.: Gori, Del Pinto, Antei, Di Chiara, Tuia, Costa, Improta, Buonaiuto, Gyamfi, Asencio, Crisetig, Vokic. All.: Cristian Bucchi

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Rizzo; Siega, Iori, Branca; Panico; Diaw, Moncini. A disp.: Maniero L., Benedetti, Parodi, Schenetti, Camigliano, Drudi, Scappini, Pasa, Maniero Lu., Bussaglia, Cancellotti, Finotto. All.: Roberto Venturato

Arbitro: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata

Assistenti: Oreste Muto della sezione di Torre Annunziata e Michele Lombardi della sezione di Brescia

IV ufficiale: Valerio Marini della sezione di Roma

1 V.A.R.: Marco Serra della sezione di Torino

A.V.A.R: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce