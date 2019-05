Tuia: "Ora è il momento di alzare la testa" Il centrale difensivo: "Il calcio offre sempre una seconda possibilità"

Dopo Caldirola (leggi qui l'articolo) si è espresso sui social anche Alessandro Tuia in seguito all'eliminazione del Benevento dai play off per mano del Cittadella. Ecco il testo integrale:

È stata una stagione dura, una stagione durissima a livello personale, probabilmente la più difficile e tormentata dagli infortuni, ma che mi ha comunque insegnato molto. Un finale che ci lascia una grande delusione dentro.Tutti sognavamo un epilogo differente. Ci abbiamo sempre creduto. Però si sa, il calcio è soprattutto questo. Il calcio ti da e ti toglie, ti fa toccare il cielo con un dito e poi in un attimo ti fa sprofondare all'inferno. Oggi all'inferno ci siamo noi ma nonostante tutto bisogna trovare la forza di alzare la testa e continuare ad inseguire quell'obiettivo che ieri ci è sfuggito di mano. Ho imparato a sorridere sempre nei momenti più difficili e sarà così anche stavolta perché il calcio fortunatamente offre sempre una seconda possibilità.