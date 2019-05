Serie B, è ufficiale: i play out si giocheranno Allo stato attuale sarà Salernitana - Foggia, ma dipende tutto dal caso Palermo

I play out si giocano. E' la decisione emersa dal Collegio di Garanzia del Coni che ha dato il via libera alla disputa degli spareggi per non retrocedere. Allo stato attuale si giocheranno la permanenza in categoria Salernitana e Foggia, ma è ancora tutto da decidere dato che il 29 si esprimerà la Corte d'appello federale sul caso Palermo che potrebbe infliggergli solo una penalizzazione e quindi stravolgere ancora la classifica. Il giorno dopo, infatti, si riunirà il Consiglio direttivo. Ecco il testo emanato dalla Lega B:

Il presidente della Lega B Mauro Balata, a seguito del decreto pubblicato dal Tar del Lazio lo scorso 23 maggio 2019 e del successivo parere emesso dal Collegio di garanzia del Coni in data 27 maggio 2019, dispone lo svolgimento delle gare dei playout del campionato Serie BKT 2018/19 convocando per il giorno 30 maggio 2019 il proprio Consiglio direttivo per le determinazioni conseguenti.