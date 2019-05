"Inside the sport 2019", premiato Vigorito La manifestazione si è tenuta questa mattina nell'Auditorio Rai di Napoli

Si è tenuto questa mattina nel Foyer dell’auditorium Rai di Napoli il Primo premio nazionale MCL “Inside the sport 2019”. Premio voluto dal Movimento Cristiano Lavoratori per mettere a confronto un’esperienza popolare come quella del calcio con le ricadute nel campo del sociale. Si è discusso in maniera particolare di calcio mercato, tema molto caldo visto che siamo a pochi giorni dalla fine del campionato. La tavola rotonda che ne è scaturita ha visto appunto il tema dal titolo “Il calcio tra business e vecchi valori”. Alla tavola rotonda, introdotta e moderata dal vice presidente nazionale Ussi Gianfranco Coppola, sono intervenuti numerosi esperti del settore. Tra questi Alessandro Barbano, vice direttore del Corriere dello sport, Carlo Laudisa, responsabile calciomercato della Gazzetta dello Sport, Claudia Garcia, Rocco Galasso, vice presidente ADISE, Giuseppe Pecoraro, Capo Procura federale Figc, Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, Cosimo Sibilio, vicepresidente vicario della Figc, Ciro Venerato, giornalista Rai, Amedeo Manzo economista e presidente BCC di Napoli. Sono stati premiati Giuseppe Marotta, Morgan De Santis, e Corrado Ferlaino a trent’anni dalla vittoria della Coppa Uefa da parte del Napoli. Un premio è andato anche al presidente del Benevento, Oreste Vigorito. Il patròn è tornato sull'amarezza dell'eliminazione dalla corsa alla serie A, ma ha parlato anche di Roberto Insigne, in prestito dal Napoli: “Fosse per me lo terrei legato su una sedia. Ma è di proprietà della società partenopea e col mercato alle porte è difficile parlare di certezze”.