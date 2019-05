Benevento, si riflette in vista della prossima stagione Il primo nodo da sciogliere sarà quello di Bucchi: la decisione sarà presa nei prossimi giorni

Sono giorni di riflessione in casa Benevento. La sconfitta subita sabato con il Cittadella è stata un duro colpo per tutto l'ambiente. Certo, la promozione non era un obiettivo obbligatorio, ma perdere in quel modo tra le mura amiche ha fatto nascere tanta delusione. La società è intenzionata a ponderare bene ogni possibile decisione. La macchina organizzativa per la prossima stagione è già partita, ma si preferisce procedere senza strafare. Il presidente Vigorito e il direttore sportivo Foggia hanno già avuto un incontro, nel quale è stata tracciata una primissima linea da seguire. Domani il massimo dirigente giallorosso incontrerà la squadra, che nel frattempo negli ultimi giorni si è ritrovata all'Imbriani per sostenere delle blande sedute d'allenamento. Si prevede un colloquio tra Vigorito e i calciatori che sancirà la conclusione dell'intera stagione, dato che poi ci sarà il classico "rompete le righe".

Il primo nodo da sciogliere sarà quello legato al tecnico. E' certo che i prossimi saranno giorni decisivi per decidere il destino di Bucchi, un allenatore che professionalmente gode di poca stima da parte della maggioranza della piazza. Ovviamente anche questo aspetto sarà preso in considerazione, ma non sarà determinante per la scelta definitiva che arriverà dopo attente riflessioni. In caso di esito negativo per il rinnovo dell'attuale allenatore, si provvederà subito a cercare il nuovo profilo adatto alla panchina giallorossa. Come detto si procederà con calma e serenità ma nei tempi giusti, con il tutto che sarà reso noto al massimo la prossima settimana.