Chiacchio sul Palermo: Sarà una decisione politica La sentenza attesa per stasera o per domani mattina

E' termnata intorno alle 19 l'udienza alla Commissione di Appello Federale relativa al Palermo (la sentenza è attesa tra stasera tardi e domani mattina). Presente a Roma anche Edoardo Chiacchio, legale del Benevento.Questo il suo commento raccolto dai colleghi di Salernitananews.it:“Gli scenari sono delineatiIl Palermo ha fatto ricorso contro la sentenza di primo grado. Nel caso in cui questo ricorso dovesse essere accolto pienamente i rosanero tornerebbero terzi in classifica con playoff da ridisputare. Se il ricorso dovesse essere accolto parzialmente quindi con una penalizzazione in classifica questa decisione potrebbe comportare conseguenze nelle zone basse della classifica. Se il ricorso dovesse essere respinto spetterà agli organi politici decidere se e quando far disputare i playout”.

La decisione dunque potrebbe essere estranea ad una lettura meramente di diritto: “É una decisione di natura politica, non più di natura giuridica. Il diritto lascia il posto alla duplice interpretazione, dipenderà dalle valutazioni di natura politica che verranno date a questa situazione anomala. “Un proscioglimento completo del Palermo determinerebbe dei risvolti di natura agonistica, ritengo che sia difficile immaginare un accoglimento integrale del ricorso. Le altre ipotesi sono valide, ci sono tante richieste e tante voci tra cui anche quella della Salernitana. É una partita aperta con tanti avvocati validissimi. Oggi sono uno spettatore dato che il Benevento ha perso sul campo la possibilità di partecipare alla finale ma sono qui anche per volontà del presidente Vigorito, ci sembrava giusto essere presenti”.

Una previsione sulla possibile sanatoria: “B a 22? Difficile dopo quanto accaduto la scorsa estate per portarla a 19 squadre. Per quanto concerne il Palermo oggi abbiamo appreso che ha vissuto momenti travagliati anche per l’iscrizione al campionato, non giudico la CO.VI.SO.C, è stata la Procura della Repubblica a mettere in evidenza alcune anomalie. Come andrà a finire? Spero con il rispetto delle regole e la salvaguardia dei valori dello sport, è giusto pagare quando si sbaglia. La decisione doverebbe arrivare in serata con un comunicato ma potrebbe slittare anche a domani”.