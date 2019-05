Benevento, Vigorito saluta la squadra. Bucchi verso l'addio Questo pomeriggio c'è stato il rompete le righe. La dirigenza lavora per il futuro

Questo pomeriggio il presidente Vigorito ha incontrato la squadra per un colloquio finale, al termine del quale l'ha congedata. I calciatori e lo staff tecnico si sono salutati in attesa di indicazioni. Resta al lavoro la dirigenza che è chiamata a costruire il nuovo Benevento.

La prossima settimana verrà chiarito il futuro di Cristian Bucchi. Il tecnico giallorosso è in scadenza di contratto, con il Benevento che è orientato a non confermarlo sulla panchina del Ciro Vigorito. L'intenzione sarebbe quella di voltare pagina e le prossime ore saranno cruciali per maturare la decisione finale. I rapporti tra le parti sono sempre stati idilliaci, ma la volontà maturata negli ultimi giorni è quella di dare una impronta diversa alla squadra con la scelta di un nuovo tecnico.