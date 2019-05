Play out, fissate le date. Ma si giocheranno...? I giocatori delle due squadre minacciano lo sciopero

Fissate le date e gli orari dei play out che si giocheranno tra Salernitana e Venezia. Andata all'Arechi di Salerno mercoledì 5 giugno alle 20,45, ritorno domenica 9 giugno alle 18 al Penzo di Venezia. Sembra però che i giocatori delle due squadre abbiano minacciato di non scendere in campo e potrebbero annunciare proprio entro domani iniziative dure e comuni. Nel frattempo, il Consiglio Federale ha approvato il nuovo codice di giustizia sportiva. Al termine dello stesso, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, si è detto pronto a tutto, ma allo stesso tempo speranzoso di non dover assistere a nuove e clamorose sorprese.