Bandinelli: "Grazie tifosi, mi avete fatto sentire a casa" Il centrocampista tornerà al Sassuolo, squadra che ne detiene il cartellino

Terminata la stagione per il Benevento, quest'oggi c'è stato il classico "rompete le righe" dopo il colloquio che la squadra ha avuto con il presidente Vigorito. Per diversi calciatori è stato l'ultimo atto in maglia giallorossa, come probabilmente per Bandinelli che tornerà al Sassuolo. Il centrocampista ha salutato la piazza attraverso un post pubblicato su Instagram:

È arrivato il giorno dei saluti, purtroppo non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo che tutti ci auguravamo, il dispiacere è tanto, chiunque di noi sperava in un finale di festa e gioia, però il calcio è questo e bisogna avere la forza di imparare dagli errori commessi, per non ripeterli in futuro! Ci tenevo a ringraziare il Benevento, società, mister e tutto lo staff per la fiducia che mi è stata data, e un grazie speciale al popolo sannita che col suo calore mi ha fatto sentire a casa, prima come persona e poi come calciatore ! Forza strega!!