Benevento, si attendono le prime mosse La prossima settimana sarà decisiva. Non è esclusa una conferenza stampa del presidente Vigorito

Sono giorni d'attesa. Solo una settimana fa il Benevento veniva eliminato dal Cittadella, ma dopo aver smaltito la delusione si è già pronti a ripartire. Ci sono stati diversi incontri in settimana, prima tra il presidente Vigorito e il direttore sportivo Pasquale Foggia. I due, nella giornata di giovedì, hanno poi avuto un colloquio con Bucchi. Le indiscrezioni, come già annunciato, lascerebbero presagire a una fumata nera in merito alla prosecuzione del rapporto con il tecnico. Il Benevento dovrebbe virare su altre scelte, con Foggia che si sta già guardando intorno per non perdere tempo prezioso. La settimana prossima sarà decisiva, dato che verrà resa nota ufficialmente la decisione su Bucchi. Non è esclusa una possibile conferenza stampa da parte del presidente Vigorito che parlerà della stagione appena conclusa, presentando anche le ambizioni legate a quella che è alle porte.

E' chiaro che dopo aver sciolto il nodo legato al tecnico, si passerà al mercato. Si tratta di un lavoro che raggiunge il suo culmine in estate e a gennaio, ma si pensa a dei profili interessanti per tutto l'arco dell'anno solare, studiando e visionando partite. Allo stato attuale il Benevento gode di un buon vantaggio rispetto a dodici mesi fa, considerato che non è costretto a costruire un nuovo progetto sulle macerie di una retrocessione. La rosa è composta da circa 23 calciatori di proprietà, anche se non tutti sono certi di restare. Si punterà a confermare Montipò (il cui cartellino è di proprietà del Novara) e Insigne, con quest'ultimo che è particolarmente apprezzato dal presidente Vigorito, ma non sarà semplice. Torneranno alla base i vari Bandinelli, Crisetig, Asencio, Ricci e Buonaiuto, i quali probabilmente saluteranno in maniera definitiva. Rientreranno nel Sannio Billong e Iemmello dopo la retrocessione con il Foggia: sulla loro permanenza si valuterà insieme a chi siederà sulla panchina del Ciro Vigorito. Ci sarà da riflettere anche sulla posizione di Puggioni: l'estremo difensore ha un contratto in scadenza al 2020 con un ingaggio importante e negli ultimi sei mesi è stato messo fuori rosa.

Prossimamente verrà comunicata la sede del ritiro estivo che dovrebbe cominciare, come di consueto, a metà luglio. Confermato l'addio con Frankie Garage. Lo "storico" sponsor tecnico che ha firmato le maglie del doppio salto dalla Lega Pro alla serie A, lascerà il posto al prestigioso marchio Kappa, utilizzato in massima serie da Napoli, Sassuolo e Torino.