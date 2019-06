Lucioni, tour finito Il giocatore è arrivato alla Rocca daLecce per contribuire alla lotta alla Sla

Il pegno è pagato. Fabio Lucioni è arrivato a Benevento (alla Rocca e non più allo stadio) dopo aver percorso in tre tappe i quasi 400 chilometri che separano Lecce dal capoluogo sannita. Nata come una scommessa goliardica tra giocatori (“... se vinciamo faccio Lecce-Benevento in bicicletta...”), l'iniziativa, passata per momenti di grandi polemiche tra i tifosi, è diventata via via il modo per contribuire alla lotta alla terribile Sla (Sclerosi laterale amiotrofica) e a una raccolta fondi. Il giocatore ha ribadito che non era sua intenzione prendere in giro nessuno, tanto meno la tifoseria giallorossa.