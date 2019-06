Verona promosso: prende forma la nuova serie B Diciassette squadre sono già sicure della partecipazione

Il Verona è la terza promossa in serie A. Gli scaligeri hanno ribaltato lo svantaggio subito al Tombolato contro il Cittadella, riuscendo a vincere tra le mura amiche con un netto 3-0. Con questo risultato prende sempre più forma la nuova serie B. Al momento sono 17 le formazioni già sicure della partecipazione alla prossima cadetteria. Manca all'appello una tra Venezia e Salernitana che si affronteranno nei play out nelle giornate del 5 e 9 giugno. Si attendono anche le due formazioni dai play off di serie C: come noto in questa stagione si prevedono ben cinque promozioni dalla terza serie nazionale (tre dirette e due dagli spareggi) per permettere di raggiungere il numero di 20 squadre in B. Si giocano l'accesso al secondo campionato nazionale Piacenza - Trapani e Pisa - Triestina.

Ascoli

Benevento

Chievo Verona

Cittadella

Cosenza

Cremonese

Crotone

Empoli

Frosinone

Juve Stabia

Livorno

Palermo

Perugia

Pescara

Pordenone

Spezia

Virtus Entella

Venezia/Salernitana

Piacenza/Trapani

Pisa/Triestina