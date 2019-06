Calcio, la conferenza del presidente Vigorito in diretta tv Appuntamento giovedì pomeriggio alle 17 nella sala dell'Hotel President

Tracciare il bilancio della stagione e anticipare il programma per il nuovo campionato di B. Il presidente del Benevento, l'avvocato Oreste Vigorito, ha annunciato una conferenza stampa che si terrà giovedì 6 giugno alle ore 17 presso la sala conferenze dell'Hotel President. Un appuntamento che sarà trasmesso in esclusiva e in diretta dalla tv ufficiale del Benevento calcio, Ottochannel canale tv 696 del digitale terrestre e in streaming su www.ottochannel.tv e sul sito www.ottopagine.it/bn/sport. C'è grande attesa tra i tifosi per conoscere i nuovi programmi della Strega che si candida anche per il prossimo campionato ad un ruolo da protagonista nel torneo di B.