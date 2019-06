Benevento, è stata una grande stagione per il vivaio 3 squadre su 4 alle fasi finali e una crescita costante: si comincia a raccogliere quanto seminato

Quella che si è appena conclusa è stata una stagione molto importante per il settore giovanile del Benevento Calcio. La Primavera è riuscita a conquistare l’accesso ai play off, venendo eliminata ai quarti di finale dalla Spal dopo aver lottato con le unghie e con i denti per espugnare Ferrara. Alla fine la truppa di Bovienzo è uscita da imbattuta, ma ha posto delle basi solide per la prima squadra giovanile della prossima stagione. Al momento non si conosce il futuro del tecnico, ma pare che le strade dovrebbero separarsi dopo tre anni ricchi di soddisfazioni e successi. L’allenatore casertano ha ampiamente dimostrato le proprie qualità nel calcio giovanile e adesso vuole buttarsi a capofitto in una stimolante esperienza con una prima squadra.

Grande soddisfazione anche per l’under 17. I ragazzi di Romaniello hanno chiuso la stagione regolare al terzo posto, riuscendo per la prima volta ad agganciare i play off. Dopo aver eliminato il Pescara all’Avellola con un sonoro 5-2, i giallorossi sono usciti a un passo dai quarti di finale in casa del Milan, facendo sudare sette camicie ai rossoneri che hanno ottenuto con fatica la vittoria per 2-1. Molti degli elementi che compongono la rosa faranno parte della Primavera del prossimo anno, aggiungendosi ai 2001 già presenti.

Il fiore all’occhiello di questa stagione è l’under 16. I giallorossi hanno battuto record su record, chiudendo la stagione regolare al secondo posto. Alle fasi finali si sono sbarazzati del Sassuolo e adesso si apprestano ad affrontare, per la prima volta nella storia del vivaio sannita, la final four che mette in palio lo scudetto di categoria. Si comincerà il prossimo 12 giugno contro l’Empoli, in quel di Savignano sul Rubicone. I ragazzi di Formisano (nominato miglior allenatore della categoria) vogliono continuare a sognare.

L’under 15 non è riuscita per un punto a centrare la qualificazione ai play off, ma i giallorossi hanno mostrato una crescita costante sotto tutti i punti di vista per l'intero arco della stagione. Il tecnico Fusaro gli ha dato delle basi solide su cui poter lavorare nella prossima stagione, quando il gruppo dei 2004 costituirà la nuova under 16.

La società sta già lavorando al meglio per rafforzare le varie rose e per costruire la futura under 15. Il futuro della Strega si prevede sempre più roseo.