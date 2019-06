Stadio Vigorito, rinnovata di un anno la concessione Ultimati i lavori in vista delle Universiadi per l’impianto sportivo cittadino

Convocata dal sindaco Clemente Mastella, si è tenuta stamani una riunione per fare il punto sui lavori effettuati allo stadio Ciro Vigorito per ospitare l’Universiade 2019. Erano presenti l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, il consigliere delegato allo Sport, Vincenzo Lauro, i dirigenti Maurizio Perlingieri e Alessandro Verdicchio e il Rup Achille Timossi.

Nel corso della riunione è emerso che tutti i lavori sono stati ultimati, così come previsto dall’iniziale crono programma, e che Benevento è stata la prima città campana ad aver completato gli interventi previsti sulle strutture che dovranno ospitare l’importante manifestazione sportiva.

Al momento mancano, quindi, solo le certificazioni da presentare alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli per l’ottenimento del parere definitivo prima dell’inizio della manifestazione.

Sempre relativamente allo stadio Ciro Vigorito è stato poi evidenziato che, nelle more delle procedure di evidenza pubblica per la concessione della struttura, è stata rinnovata di un anno la concessione d’uso al Benevento Calcio in modo da consentire alla società di iscriversi e partecipare al prossimo campionato di Serie B. La società, per effetto del suddetto rinnovo, dovrà assicurare la manutenzione dell’impianto per l’intero periodo di svolgimento dell’Universiade.