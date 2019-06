Pinzolo, il ritiro sulle Dolomiti La località scelta dal Benevento è 774 metri sul livello del mare

Pinzolo, la montagna tutto l'anno. Recita uno slogan che presenta la nota località turistica della Val Rendena. 774 metri sul livello del mare, fresco assicurato quando in città si muore di caldo. Dunque località ideale per svolgervi il ritiro precampionato. Ed è quello che farà il Benevento dal 7 luglio. Il presidente ha confidato che il ritiro è stato bloccato da almeno due mesi, ma il team manager Cilento vi si recherà ancora nei prossimi giorni per stabilire gli ultimi dettagli. Ecco le foto incantevoli di Pinzolo e dell'Hotel Corona che ospiterà i giallorossi.