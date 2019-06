Benevento, ecco le amichevoli che profumano di serie A Mancano ancora le date, ma la squadra giallorossa disputerà tre amichevoli di lusso in ritiro

Il vantaggio di svolgere il ritiro in una località così rinomata come Pinzolo è avere ad un tiro di schioppo, o magari proprio sul posto, formazioni della massima serie che non disdegnano di giocare un'amichevole. La società giallorossa non è neanche più la sconosciuta del calcio italiano, ma da tempo si è costruita una base solita, fatta di stima da parte di tanti sodalizi della massima serie. E così è facile che si possano intavolare trattative per delle amichevoli. Non c'è l'ufficialità e mancano ancora le date, ma il Benevento certamente affronterà sulle Dolomiti la Fiorentina, il Napoli e il Cagliari. Tutte squadre di serie A, che sono tutte lì, in quello spicchio di Dolomiti. Il Napoli che sta a Dimaro è addirittura a 30 chilometri, un po' più in là la Fiorentina che sta a Moena, una cinquantina di chilometri dista Pejo dove sarà in ritiro il Cagliari. Un precampionato che profuma di serie A, non si può dire che manchino i buoni auspici per la nuova stagione.