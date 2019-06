Benevento, ecco Kappa: ci sarà la presentazione delle maglie Le nuove divise verranno mostrate ai tifosi nel corso di una serata a tema. Saranno già "storiche"

La maglia della propria squadra del cuore è un oggetto "sacro" per ogni tifoso che si rispetti. Non è un caso che i numeri dello store del Benevento siano più che positivi, come evidenziato ieri dal presidente Vigorito nel corso della conferenza stampa. L'annuncio dell'accordo con la Kappa è stato accolto con entusiasmo dalla piazza sannita. Saluta Frankie Garage, un marchio storico per il calcio cittadino, considerato che ha "firmato" le casacche giallorosse negli anni più belli della sua storia, caratterizzati dal doppio salto in massima serie.

E' chiaro, però, che con la Kappa si compie un importante salto di qualità. In fondo, si tratta di un marchio che da sempre ha accompagnato le maggiori squadre del nostro calcio. Basti pensare alla nazionale agli Europei del 2000 e ai Mondiali del 2002, oltre che a Juventus, Roma e attualmente Sassuolo, Napoli e Torino.

La società sta lavorando per l'organizzazione di una serata che prevede la presentazione delle nuove maglie in grande stile, in modo da accogliere nel migliore dei modi il nuovo sponsor tecnico. Tra l'altro, le divise della prossima stagione saranno già "storiche" perché vestiranno il Benevento nel suo novantenario, la cui ricorrenza verrà celebrata il prossimo 6 settembre.

Nel corso dell'era Vigorito si è partiti con la Legea, anche se questo marchio fu scelto nell'estate del 2005 dal sodalizio guidato dal duo Tescari - Napolitano. Nella stagione 2007/2008 si è passati a Erreà che accompagnò la Strega in occasione della promozione in C1. Nel 2010 si passò a Mass, per poi tornare a Legea nel 2012. Due anni dopo avvenne il matrimonio con Frankie Garage, di proprietà del presidente del Perugia Santopadre, fino ad arrivare all'avvento di Robe di Kappa.

Il nuovo materiale verrà consegnato tra una ventina di giorni, rendendolo disponibile prima del ritiro di Pinzolo. Ovviamente anche lo store di via del Pomerio sarà fornito quanto prima dalla linea giallorossa griffata dall'azienda piemontese.