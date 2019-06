Serie B, Salernitana salva e Pisa promosso. Manca la ventesima Saranno tre le squadre campane che parteciperanno alla prossima cadetteria

Questa sera sono arrivati altri due verdetti che delineano in maniera quasi definitiva il nuovo campionato di serie B. La Salernitana è stata sconfitta di misura in casa del Venezia, ma dopo la disputa di supplementari e rigori in virtù del 2-1 dell'andata, è riuscita nell'impresa di ottenere la salvezza. Saranno tre, quindi, le squadre campane che si affronteranno nella prossima stagione. In serie C è stato il Pisa a ottenere la promozione, espugnando il campo della Triestina per 3-1 dopo la mezz'ora di extra time.

Adesso sono diciannove le formazioni che compongono la nuova serie cadetta. Manca all'appello la ventesima che uscirà fuori dal confronto tra Trapani e Piacenza, in programma il prossimo 15 giugno. Il match d'andata, giocato in casa dei biancorossi, è terminato a reti bianche.

Ecco il roster della B:

Ascoli

Benevento

Chievo Verona

Cittadella

Cosenza

Cremonese

Crotone

Empoli

Frosinone

Juve Stabia

Livorno

Palermo

Perugia

Pescara

Pisa

Pordenone

Salernitana

Spezia

Virtus Entella

Piacenza/Trapani