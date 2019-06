Benevento, il nuovo look dell'Imbriani Posizionati i sediolini sugli spalti dedicati ai tifosi

L'Imbriani è diventato un vero e proprio gioiellino. Dopo la posa del manto erboso, curato in ogni minimo particolare, la tribuna dedicata ai tifosi è stata dotata dei sediolini che prima erano posti all'interno del Ciro Vigorito. Una messa in opera che permetterà ai sostenitori giallorossi di seguire gli allenamenti a porte aperte con maggiore comodità. Il tutto rientra nella volontà della società di "avvicinare" la squadra alla gente, come accaduto a partire dallo scorso anno dopo l'addio al campo di Paduli.