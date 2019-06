Verso Pinzolo, il sindaco Cereghini: "Lasceremo il segno" Il primo cittadino: "Il centro sarà tutto giallorosso. Vi aspettiamo a braccia aperte"

Da sempre Pinzolo è una tra le mete preferite delle società di serie A per la preparazione estiva. Il Benevento ha scelto questa ambita località già due mesi fa, riuscendo a scalzare una nutrita concorrenza. Il centro sarà occupato dalla Roma a partire dal 29 giugno fino al 7 luglio, giorno in cui arriverà la Strega. E' prevista una calorosa accoglienza riservata al sodalizio del presidente Vigorito e a tutti i tifosi sanniti, come annunciato ai nostri microfoni dal sindaco Cereghini:

"Abbiamo una tradizione piuttosto rodata per quanto riguarda i ritiri. Accogliamo le squadre con affetto e tanto calore. Stiamo preparando tutto a puntino: ospiteremo prima la Roma e poi il Benevento. I campi saranno al massimo dello splendore, con l'intera località che sara tinta con i colori giallorossi. Per la Strega sarà la prima esperienza e ci teniamo a fare bella figura. Per noi ogni volta è come un test da superare, anche perché vogliamo soddisfare tutte le esigenze di tecnici e calciatori che spesso sono sempre attenti ai dettagli. Vogliamo lasciare il segno per spingere a sceglierci di nuovo".

E' poi entrato nel dettaglio sulla struttura che ospiterà il Benevento: "L'Hotel Corona è posto al centro di Pinzolo che è tutto da scoprire. Negli anni scorsi ha ospitato formazioni di serie A, quindi ha esperienze di una certa serietà. La conduzione è familiare, la squadra sarà accolta e trattata molto bene. Come ho detto è posto al centro del paese, quindi il Benevento sentirà tutto il calore e l'accoglienza delle persone del posto. Pinzolo è sempre meta di turisti abituali che si interessano del luogo oltre al calcio".

Il sindaco Cereghini ha chiuso rivolgendosi ai tifosi giallorossi: "Li stiamo aspettando a braccia aperte. Vogliamo stupirli ed emozionarli. Vorrei dargli il consiglio di non soffermarsi solo sull'ambito sportivo, ma di visitare al meglio il territorio circostante. Offriamo tante alternative, con le nostre strutture che saranno disponibili a tutti. Potranno trovare anche i nostri prodotti tipici che sono da sempre molto apprezzati. Vi aspettiamo a Pinzolo".