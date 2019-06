Montipò in conferenza azzurra: "La pressione ci fa bene" Il giallorosso è uno dei tre portieri scelti da Di Biagio per l'europeo

Conferenza stampa dei tre portieri azzurri che si accingono a difendere i pali dell'Italia al campionato Europeo Under 21. Audero, Meret e Montipò si sono prestati alle domande dei giornalisti alla vigilia di questa importante manifestazione che si svolgerà per la prima vola in Italia. Domenica la nazionale di Di Biagio debutterà allo Stadio Dall’Ara di Bologna contro la Spagna, inserita nel girone degli azzurrini insieme a Belgio e Polonia. Poche parole per il portiere giallorosso, una presenza storica anche per il Benevento che consolida il posto in azzurro che fu fino a qualhe anno fa di Alessio Cragno. “Sul rapporto fra di noi portieri – ha detto il novarese - sono certo che chi andrà in campo verrà senza dubbio sostenuto dagli altri due. Indossare questa maglia dà sempre qualcosa in più, e in una competizione come questa, per la prima volta in Italia, per giunta, diventa ancora più importante. Per me avere tanta pressione è un bene”.